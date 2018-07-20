THY - İstanbul
0553 313 94 23

Yorgunluktan kurtulmak için neler yapmak gerekir?

Daha zinde ve canlı hissetmek istiyorsanız yediğiniz gıdalara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte yorgunluktan kurtulmak için tüketmeniz gereken besinler...

20 Temmuz 2018 Cuma 16:58
Yorgunluktan kurtulmak için neler yapmak gerekir?

BEYAZDAN KAÇININ

Beyaz ekmek, beyaz patates ve pirinç yüksek glisemik indekse sahip. Bu tür gıdalar yenildikten belli bir süre sonra, hipoglisemi (düşük kan şekeri) oluşmasına yol açarlar. Hipoglisemi semptomları yorgunluk, karamsarlık ve zihin bulanıklığıdır. Tam tahıllar gibi düşük glisemik indekse sahip gıdalar seçmek enerjinizi yukarıda, kilonuzu aşağıda tutacaktır.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, antioksidanlar açısından zengin olması ve kilo verme süreçlerinin vazgeçilmezi olmasının yanısıra yorgunlukla savaşmanız için doğal kafein de içerir. Kahveden aldığınız uyanıklık hissini yeşil çay da sağlar. Kahvenin yerine yeşil çay çok iyi bir alternatif.

DAHA FAZLA PROTEİN

Doğru miktarda protein tüketimi kan şekerinin dengelenmesini sağlar, bu da enerji dalgalanmalarından kaçınmanızı sağlar. En iyi protein kaynakları düşük doymuş yağ oranına sahip olanlardır. Light süt ürünleri (yoğurt, peynir), tavuk, balık ve yumurta öncelikli seçenekleriniz olmalı.

SU

Yorgunluk gibi semptomlar bir hastalıktan değil, hücrelerinizin susuz kalmasından kaynaklanabilir. Yorgunlukla savaşmak için günde en az 8 bardak su için.

DEMİR AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Kırmızı kan hücrelerinin temel bileşeni hemoglobin üretmek için demire ihtiyacımız var. Hemoglobin oksijeni hücrelere taşır. Oksijen de orada enerji üretmek için kullanılır. Eğer demir stoğunuz düşükse (demir eksikliği anemisi), kırmızı kan hücreleriniz hücrelere yeteri kadar oksijen taşıyamayacak, bu da enerjinizin azalmasına yol açacaktır. Kırmızı et, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve bazı kurutulmuş meyvelerde demir bulunur.  Demir emilimini artırmak için C vitamini ile birlikte almaya özen gösterin.

NASIL YEDİĞİNİZ ÖNEMLİ

Ne yediğinize ek olarak, enerjinizi korumak için nasıl yediğiniz de önemli. Gereğinden fazla yiyerek kendinizi yemek komasına sokmayın. Bunun yerine öğünlerinizin en az 20 dakika sürmesine dikkat edin. Çünkü midenizin “doldum” sinyalini beyne göndermesi biraz zaman alıyor. Yemeklerinizi ağırdan alarak doymuş olacaksınız, tıkanmış değil..

AKŞAM YEMEĞİNDE PORSİYONLAR DAHA KÜÇÜK OLMALI

Öğle yemekleriniz akşam yemeğine göre daha zengin olsun. Yatmadan önce tost ve pasta gibi karbonhidrat oranı yüksek besinlerden kaçının. Akşam yemeğini erken yiyin. Sebzelerle tavuk veya balıktan oluşan bir yemek tercihiniz olsun.

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 16:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir'den Yasin Öztekin bombası!
    1. Başakşehir'den Yasin Öztekin bombası!
    2. Bugatti Veyron'nun yağ değişim ücreti..
    3. Dolmabahçe'de yol çöktü!
    4. Muharrem İnce kurultay için yeterli..
    5. Kalp sağlığını korumak için..
    6. Avrupa'da makine kırma hareketleri.....
    7. Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da!
    8. Terör devletine çok sert tepki:..
    9. Balıkesir'de korkunç olay! 2 metrelik..
    10. Ballı su içerseniz... Etkisine..
    11. Bu hastalıklar sırt ağrısını tetikliyor!
    12. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    13. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün iki..
    14. Yorgunluktan kurtulmak için neler..
    15. Sağlık Bakanlığı'ndan doğum yalanlaması!
    16. Kehribarın içinden çıkana kimse..
    17. İstanbul'da o yollar trafiğe..
    18. CHP'li vekil itiraf etti: Ben de imza..
    19. 12 yaşındaki öğrencisine tacizden..
    20. Almanya'da sıcak anlar! Çok sayıda..
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Mehmet Görmez: Selaları susturmam için beni aradılar
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Baykal tarafını seçti! Bomba kurultay yorumu
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti
    Berat Albayrak kritik ismi bakanlığa transfer etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri