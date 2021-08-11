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Gündem 'Yorgun mermi' isabet etti! 15 yaşındaki çocuktan acı haber
Gündem

'Yorgun mermi' isabet etti! 15 yaşındaki çocuktan acı haber

Trabzon'da omuriliğine "yorgun mermi" saplanan çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 22:45:00 -
'Yorgun mermi' isabet etti! 15 yaşındaki çocuktan acı haber

Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan dedesini ziyarete gelen 15 yaşındaki E.Y.A, Ortahisar ilçesinin Yeşilbük Mahallesi'nde fındık bahçesinde bulunduğu sırada aniden yere düştü.

E.Y.A, başından kan aktığını gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kurtarılamayan çocuğun, "yorgun mermi" de denilen havaya sıkılan bir kurşunun yere düşüşünde sekerek sağ kulağının arkasından girip omuriliğine saplandığı belirlendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özel Harekat Şube Müdürümüze, yakını olan evladımızın elim olay sonucu hayatını kaybetmiş olması nedeniyle başsağlığı diliyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimize bir kez daha, havaya atıldığı düşünülen her kurşunun yere düşmek zorunda olduğunu, hayatının henüz baharındaki yavrularımıza, komşularımıza, aynı mahallede birlikte yaşadığımız insanlarımıza, sevgimizi paylaştığımız hayvan dostlarımıza zarar vereceğimizi unutmamamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Lütfen sevinciniz, heyecanınız, öfkeniz, başka insanların hüznü olmasın."

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