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Aktüel

Yönetmen Özer Kızıltan vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-05-05 20:13:24 -
Yönetmen Özer Kızıltan vefat etti

İSTANBUL (AA) - Kanser tedavisi gören yönetmen Özer Kızıltan, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Film Yapımcıları Meslek Birliği'nin (FİYAB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ödüllü yönetmenin vefat ettiği duyuruldu.

Mesajda, "Onlarca televizyon dizisinde yönetmenlik, sinema okullarında hocalık yapan Özel Kızıltan, sektörün sevilen isimlerindendi. Merhuma rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Takva", "Beni Unutma", "Aşkın 5 Hali" ve "Mahrumlar"ın da arasında bulunduğu filmlerin yanı sıra çok sayıda televizyon dizisine imza atan Kızıltan için ayrıca sinema dünyasından pek çok isim ve kurum da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

- Özer Kızıltan hakkında

İstanbul'da 17 Nisan 1963'te dünyaya gelen Kızıltan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1994'te mezun oldu.

Eğitimi sırasında Lütfi Akad, Duygu Sağıroğlu, İlhan Arakon, Sami Şekeroğlu gibi ustalardan teorik ve pratik dersler alan Kızıltan, daha çok 2005'te çektiği ilk uzun metraj sinema filmi "Takva" ile adını duyurdu.

Bu film ile "57. Berlin Film Festivali", "13. Saraybosna Film Festivali", "43. Antalya Film Şenliği" ve "Uluslararası Toronto Film Festivali"nden ödülle dönen usta yönetmenin çektiği diziler arasında "Gülbeyaz", "Kurşun Yarası", "Yaralı Yürek" ve "Elveda Rumeli" gibi beğenilen yapımlar yer aldı.


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