Ukrayna'da kâbus gecesi: Rusya 17 füze ve 202 SİHA ile saldırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Rus ordusu Ukrayna genelinde hava saldırılarını şiddetlendirerek gece boyunca 17 füze ve 202 SİHA ile bombardıman gerçekleştirdi. Ukrayna hava savunma sistemleri 174 SİHA'yı düşürürken, Harkiv ve Odessa'daki sivil yerleşimlerde can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.
Ukrayna, Rus ordusunun bu gece ülkenin farklı bölgelerini 17 füze ve 202 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldığını bildirdi.
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.
Rus ordusunun Ukrayna'ya 17 füze ve 202 SİHA fırlattığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 174 SİHA'nın imha edildiği belirtildi.
Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkiv kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını kaydetti.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Rusya'nın Odessa kentine saldırılarında 8 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.