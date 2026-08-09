3 yıl Fenerbahçe’de oynamıştı! 36 yaşında Arjantin devine transfer oldu
Arjantin’in dev ekibi Boca Juniors, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arjantin’in dev ekibi Boca Juniors, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsünde bulunan 36 yaşındaki golcü futbolcu Valencia ile 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde Emelec, West Ham United, Everton, Tigres, Internacional ve son olarak Pachuca'da görev yapan Valencia, 2020-2023 yıllarında Fenerbahçe forması giydi.
Geçen sezon Pachuca formasıyla 22 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 8 gol kaydetti.
Kulüp kariyerinde toplam 9 kupa kazanma başarısı gösteren Valencia, sahadaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ekvadorlu yıldız, kariyeri boyunca çıktığı maçlarda 190'dan fazla gol atarken 70 asistlik performans sergiledi.
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