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3 yıl Fenerbahçe’de oynamıştı! 36 yaşında Arjantin devine transfer oldu

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Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

3 yıl Fenerbahçe’de oynamıştı! 36 yaşında Arjantin devine transfer oldu

Arjantin’in dev ekibi Boca Juniors, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Foto - 3 yıl Fenerbahçe’de oynamıştı! 36 yaşında Arjantin devine transfer oldu

Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsünde bulunan 36 yaşındaki golcü futbolcu Valencia ile 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

#2
Foto - 3 yıl Fenerbahçe’de oynamıştı! 36 yaşında Arjantin devine transfer oldu

Kariyerinde Emelec, West Ham United, Everton, Tigres, Internacional ve son olarak Pachuca'da görev yapan Valencia, 2020-2023 yıllarında Fenerbahçe forması giydi.

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Foto - 3 yıl Fenerbahçe’de oynamıştı! 36 yaşında Arjantin devine transfer oldu

Geçen sezon Pachuca formasıyla 22 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 8 gol kaydetti.

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Foto - 3 yıl Fenerbahçe’de oynamıştı! 36 yaşında Arjantin devine transfer oldu

Kulüp kariyerinde toplam 9 kupa kazanma başarısı gösteren Valencia, sahadaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ekvadorlu yıldız, kariyeri boyunca çıktığı maçlarda 190'dan fazla gol atarken 70 asistlik performans sergiledi.

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