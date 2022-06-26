  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de yönetimden, Mesut Özil kararı
Spor

Fenerbahçe'de yönetimden, Mesut Özil kararı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil olayına önümüzdeki günlerde yeni bir perde açılacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 09:33:00 - 2022-06-26 09:33:55
Fenerbahçe'de yönetimden, Mesut Özil kararı

Konyaspor ile 20 Mart’ta İstanbul’da oynanan maçın ardından, Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu, geçen süre zarfında takımdan ayrı çalışmıştı.

Yönetim daha önce af konusunda kesin bir tavır ortaya koymuştu. Ancak karşılıklı açıklamalar sonrası Fenerbahçe Yönetimi yeni bir karar aldı.

Yönetim dinleme kararı aldı

Sarı-lacivertli yönetimin Mesut Özil’i dinleme kararı aldığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.

Özil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.

"Fenerbahçe'de bir çok hedefim var"

Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur." İfadelerini kullanmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih

Fenerin Van persiden sonra yediği enbüyük kazık mesut Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon:)
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23