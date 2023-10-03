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Spor Yönetimden Galatasaray'a büyük jest! Eğer M. United maçını kazanırsanız...
Spor

Yönetimden Galatasaray'a büyük jest! Eğer M. United maçını kazanırsanız...

Yeniakit Publisher
2023-10-03 16:27:00 -
Yönetimden Galatasaray'a büyük jest! Eğer M. United maçını kazanırsanız...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Manchester United ile karşılacak. Karşılaşmaya tamamen hazır olduklarını belirten sarı-kırmızılılar, Hürriyet'in haberine göre olası bir galibiyet durumunda takıma 1 milyon Euro'luk prim dağıtacak.

Galatasaray, bugün Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir maça çıkacak.

Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray'a ise yönetimden büyük destek geldi.

GALATASARAY KAZANIRSA EĞER 1 MİLYON EURO'LUK PRİM DAĞITILACAK

Oyuncularını motive edip Şampiyonlar Ligi'nde oldukça önemli olan bu maçlarda galibiyet isteyen Galatasaray yönetimi, oyuncularının maçı kazanması halinde 1'er milyon Euro'Luk prim dağıtacaklarını açıkladılar.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Manchester United takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den canlı yayınlanacak.
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İşte muhtemel 11'ler:

Manchester United: Altay Bayındır, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Pellistri, Fernandes, Rashford, Hojlund


Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

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