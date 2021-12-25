Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Fikret Orman'ın iki dönemiyle, Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali yönden ayrı ayrı üyelerin oylamasına sunuldu.

Genel kurulda ilk olarak Fikret Orman başkanlığında 01.01.2019-12.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Orman'ın bu dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Fikret Orman'ın 12.05.2019-20.10.2019 dönemindeki yönetim kurulu da idari ve mali yönden üyeler tarafından oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu ise oy çokluğuyla idari ve mali yönden ibra edildi.

Yönetim ibra edilmezse ne olur? Fikret Orman yönetimi ibra edilmedi ne olacak?

Yönetim kurulu üyelerinden birini veya tamamının ibra edilmemesi halinde, ilgili yönetim kurulu üyesi veya üyeleri; kararın alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde şirket tüzel kişiliğine karşı genel kurul kararının iptali amacıyla dava açabilir. ... Aksi takdirde dava hukuki yarar yokluğundan reddedilir.