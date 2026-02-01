Yöneticinin e-postasını kopyaladı, 45 milyonluk vurgun yaptı

İstanbul'da polise başvuran saat firması yetkilisi, şirket temsilcilerinden birine ait e-posta adresinin kopyalandığını, muhasebe birimine gönderilen sahte fatura doğrultusunda mailde belirtilen IBAN hesabına 870 bin 500 euro ödeme yapıldığını belirtti.

Yapılan çalışmalarda, havale edilen paranın 550 bin euroluk kısmına bloke konuldu. Teknik takip sonucu paranın bir kısmını çektiği belirlenen ve kimliği tespit edilen şüpheli U.A., Esenyurt'ta otomobil içerisinde yakalandı.

PARAYI SOĞUK CÜZDANA ATTI

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kendisini yönlendiren suç ortaklarının talimatıyla paranın 280 bin euroluk bölümünü bir döviz bürosuna teslim ettiğini, bu paranın kripto paraya çevrilerek soğuk cüzdanlara aktarıldığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesinde paranın 40 bin euroluk kısmıyla borçlarını ödediğini söylediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.A. adliyeye sevk edildi. Polis, şüphelinin suç ortaklarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.