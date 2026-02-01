Trump’tan İran çıkışı: "Planlarımızı müttefiklerimizle dahi paylaşamayız"

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği mülakatta, Washington’ın İran stratejisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Körfez ülkelerinden gelen "ABD planlarını bizimle paylaşmıyor" eleştirilerine yanıt veren Trump, bu stratejinin gizli kalmasının operasyonel bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Müttefiklere plan anlatmanın bilgi sızması anlamına gelebileceğini ima eden Trump, "Planı onlara anlatmak, bunu televizyonda anlatmak kadar kötü, hatta daha kötü olabilir" dedi.

"VENEZUELA'DAN DAHA BÜYÜK BİR FİLO YOLDA"

İran ile bir yandan temasların sürdüğünü belirten Trump, diğer yandan askeri baskının dozunu artırdıklarını vurguladı.

Bölgeye sevk edilen askeri güce dikkat çeken Trump, "Oraya doğru ilerleyen devasa bir filo var. Bu, Venezuela’ya gönderilenden çok daha büyük bir güç" diyerek askeri tahkimatın boyutlarını gözler önüne serdi.

Geçmişte İran'ın nükleer kapasitesine yönelik yapılan müdahaleleri hatırlatan ABD Başkanı, müzakerelerden sonuç alınamaması durumunda "neler olacağını herkesin göreceğini" söyledi.

KÖRFEZ'DE "NETLİK" KRİZİ VE HÜKÜMET KAPANMASI

Körfez ülkelerinden üst düzey yetkililerin, ABD’nin niyetleri konusunda "tam bir netlik elde edemediklerine" dair şikayetleri basına yansımıştı.

Trump, bu belirsizliği stratejik bir tercih olarak nitelendirirken, ABD iç siyasetindeki "bütçe krizi" ve hükümetin kapanma tehlikesine de değindi.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlara seslenen Trump, hükümetin kapanmasının Demokratların imajına zarar vereceğini savunarak, "Her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum, yeterince kişi aklını kullanacaktır" ifadelerini kullandı.