Fil gibi hafızaya sahip olabilirsiniz! Bunu mutlaka yapın!

Kırmızı etin de çok iyi bir protein kaynağı olduğuna dikkat çeken Dr. Mayerson, etin yüksek yağlı bir besin olduğunun unutulmaması gerektiğine de vurgu yapıyor. Dr. Mayerson, "Yani genel olarak, tavuk ve kümes hayvanları gibi şeyler muhtemelen daha iyidir; ayrıca kolesterol açısından bakıldığında, kırmızı et, lipid sorununu yönetmeye çalışan kişiler için de bir sorun olabilir" diye de ekliyor.