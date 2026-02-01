  • İSTANBUL
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Fil gibi hafızaya sahip olabilirsiniz! Bunu mutlaka yapın!
Giriş Tarihi:

Fil gibi hafızaya sahip olabilirsiniz! Bunu mutlaka yapın!

Zihin sağlığını korumak beden sağlığı kadar önemlidir. Bu yüzden günlük yaşamınızda yapacağınız ufak değişiklikler hafızanızı kuvvetlendirecektir.




Modern yaşamın getirdiği yoğun tempo, hız ve stres zihinsel sağlığımızı önemli ölçüde etkiliyor. Zihni dinç tutmak, yaş almanın yıpratıcı etkilerinden korumak ve bilişsel esnekliği artırmak ise yaşam tarzımızdaki bazı ufak değişikliklerle mümkün. Bu noktada düzenli spor yapmak, uyku kalitesi ve zihni aktif tutan egzersizler ve tabağımızda doğru besinlere yer açmak oldukça önemli. Nöroloji Uzmanı Dr. Bruce Mayerson, beyni sağlıklı tutmanın en etkili yollarını açıkladı.




AKDENİZ TİPİ BESLENME ŞEKLİNE ŞANS VERİN Beyin sağlığını korumanın en temel adımlarından biri doğru beslenme rutinleri oluşturmakla başlıyor. Özellikle kepekli tahıllar, sebze ve meyveler gibi gıdaları içeren Akdeniz tipi beslenmenin önemine vurgu yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Bruce Mayerson, paketli gıdalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor.




Bu tip beslenme şeklinde meyve, sebze, tam tahıllar, baklagiller ve zeytinyağı gibi besinler öne çıkarken özellikle "kuruyemişler" oldukça faydalı etki sunmaktadır.




Kırmızı etin de çok iyi bir protein kaynağı olduğuna dikkat çeken Dr. Mayerson, etin yüksek yağlı bir besin olduğunun unutulmaması gerektiğine de vurgu yapıyor. Dr. Mayerson, "Yani genel olarak, tavuk ve kümes hayvanları gibi şeyler muhtemelen daha iyidir; ayrıca kolesterol açısından bakıldığında, kırmızı et, lipid sorununu yönetmeye çalışan kişiler için de bir sorun olabilir" diye de ekliyor.




KALİTELİ VE DÜZENLİ BİR UYKU ŞART Yaşam kalitemizi belirleyen düzenli ve kaliteli bir uyku, beyin sağlığı için oldukça değerli. Özellikle REM uykusu, beynin yeni bilgileri işlemesini, depolamasını ve duygusal deneyimleri sıralamasını sağlar. Uyku süresi yaş gruplarına göre farklılık gösterse de yetişkinler için ortalama 7 saat uyku yeterlidir.




EGZERSİZLERİ ES GEÇMEYİN Sağlıklı bir vücut ve sağlıklı bir zihin için gün içerisinde yeterli düzeyde hareket etmek gerekiyor. Tempolu yürüyüş ya da etkili egzersizlerle kan akışının artırılmasını ve yeni beyin hücrelerinin oluşumunu destekleyebilirsiniz. Dr. Mayerson, "Hastalarım için şunu fark ettim: Eğer onlara bir hedef verirseniz, örneğin 'her gün 40 dakika yürüyeceksiniz bunu her gün aynı saatte yapacaksın' derseniz, bu bir ritim oluşturuyor" önerisinde bulunuyor.




SOSYALLEŞMEK ZİHİN SAĞLIĞININ ANAHTARI Florida Üniversitesi'nde yakın zamanda yapılan bir araştırma, yaşam tarzının yaşlanma üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Buna göre güçlü sosyal bağlar kurmak, kişi üzerinde oldukça aktif bir rol oynuyor.




Dr. Mayerson, söz konusu araştırmayı işaret ederek, iyimserliğin ve stres yönetiminin beyin yaşlanmasını anlamlı bir şekilde yavaşlatabileceğini, güçlü sosyal bağların ise özellikle yaşlandıkça beyin sağlığını desteklediğini belirtiyor.




BOL BOL OKUYUN! Bilişsel gerilemeyi önlemek için her ne kadar zihinsel egzersizlere şans verilse de asıl etkinin haberleri takip etmekte gizli olduğunu söyleyen Dr. Mayerson, "Eğer düzenli pratik yaparsanız, bulmaca çözmede ve benzeri şeylerde çok iyi olursunuz; ancak bunun bunama hastalığınız üzerinde dramatik bir etki yaratacağından veya hastalığın ilerlemesini yavaşlatacağından emin değilim" diyor. Uzman isim, bol bol okuma yapmanın ve haberleri takip etmenin zihni meşgul ederek bunama riskini düşürebileceğini sözlerine ekliyor./ kaynak: haber7

