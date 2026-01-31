Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü!

Nükleer karşıtlığı mı, Türkiye düşmanlığı mı?

Erem Şentürk, Akkuyu’ya yönelik saldırıların bilimsel veya ekonomik bir kaygıdan ziyade, Türkiye’nin bölgesel güç olmasını engelleme çabası olduğunu vurguladı. Şentürk, dünyada nükleer santrallerin %80’inin gelişmiş ülkelerde bulunduğuna dikkat çekerek şu gerçeği haykırdı: "İsrail’in ve Batı’nın militanları, Türkiye’nin enerji prangalarını kırmasından korkuyor!"

Deniz Zeyrek’e "Enerji Bağımsızlığı" dersi

Gazeteci Deniz Zeyrek’in, nükleer santralin maliyetleri üzerinden yaptığı "bizi soyuyorlar, pahalıya elektrik alacağız" iddialarına Erem Şentürk’ten yanıt gecikmedi. Şentürk, Zeyrek ve onun gibi düşünenlerin "finansal okuryazarlık" süsü verilmiş birer algı operasyonu yürüttüğünü belirterek şu noktalara dikkat çekti:

Süreklilik ve Güvenlik: Rüzgar ve güneş enerjisinin kesintili olduğunu, nükleer enerjinin ise 7/24 kesintisiz baz yük sağladığını hatırlatan Şentürk, "Sanayiyi mum ışığında mı yürüteceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Fiyat Garantisi Aldatmacası: Zeyrek'in "pahalı" dediği fiyatın, aslında gelecekteki enerji krizlerine karşı bir sigorta olduğunu belirten Şentürk, dışa bağımlı doğalgaz ve kömür maliyetlerinin çok daha büyük bir "soygun" olduğunu ifade etti.

Teknoloji Transferi: Akkuyu'nun sadece bir santral değil, Türkiye'nin nükleer teknoloji sınıfına atlaması olduğunu vurgulayan Şentürk, Zeyrek'in bu vizyondan yoksun olduğunu dile getirdi.

"Asıl dertleri Türkiye’nin nükleer güç olması"

Erem Şentürk, videoda nükleer enerjinin aynı zamanda askeri ve stratejik bir caydırıcılık altyapısı olduğunun altını çizdi. İsrail’in bölgedeki tek nükleer güç olma tekelini korumak istediğini belirten Şentürk, içerideki nükleer karşıtlarının bilerek veya bilmeyerek bu amaca hizmet ettiğini söyledi.

"Akkuyu’ya karşı çıkanlar, yarın Türkiye’nin savunma sanayiinde ihtiyaç duyacağı yüksek enerjiyi nereden bulacağını söylemiyorlar. Çünkü onların derdi fatura değil, Türkiye’nin tam bağımsızlık imzasıdır!"