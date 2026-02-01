İstanbul'da kış geri dönüyor: Beş ilçeye kar, il geneline fırtına uyarısı

İstanbul, Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak olan yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbul Valiliği’nden yapılan peş peşe açıklamalarda, vatandaşlardan 4 Şubat Çarşamba gününe kadar sürmesi beklenen olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi.



SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

Halihazırda 6-9 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi sabahından itibaren kış değerlerine gerileyerek 5 derecenin altına inmesi bekleniyor. Özellikle okulların açılacağı pazartesi sabah saatlerinde etkisini artıracak olan soğuk hava ile birlikte kentin batı kesimlerinde kar yağışı görülecek.

İŞTE KAR BEKLENEN O İLÇELER

AKOM verilerine göre, soğuk hava dalgasının kente giriş yapmasıyla birlikte şu ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor:

Silivri

Çatalca

Arnavutköy

Büyükçekmece

Başakşehir

VALİLİKTEN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

İstanbul Valiliği ise Meteoroloji verilerine dayanarak pazar ve pazartesi günleri için kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) ve yerel sağanak uyarısı yaptı. Salı günü en düşük sıcaklığın 2 dereceye kadar düşebileceğini belirten Valilik, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.