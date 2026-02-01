Trafik terörü bitmiyor! Yol verme kavgasında bıçaklar konuştu!

  • İSTANBUL
İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Emek Mahallesi 7281 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evlerinden çıkan baba İsmet Y. ve oğlu Ramazan Y., motosikletle ilerlerken, sokaktan hızla gelen otomobilin sürücüsü Muhammed D. ile aralarında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D. darbedildi.

 

YAKINLARINI ALIP ADRESE GERİ DÖNDÜ

Otomobile binerek olay yerinden ayrılan Muhammed D., daha sonra yakınlarıyla birlikte adrese geri döndü. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ramazan Y., Muhammed D., Musa D., kavgayı görüp aşağıya inen anne Hayat Y., oğlu Abdullah Y. ve kızı Deniz Ş., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yusuf D. ise darp ve bıçakla ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polisin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınan yaralılardan; Ramazan Y., özel bir hastaneye, anne Hayat Y., oğlu Abdullah Y. ve kızı Deniz Ş., Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

