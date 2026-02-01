Siyonist zulmü altında inleyen Gazze'de 'sözde' hafifleme! Refah'ta yaya geçişi oyunu başladı

Siyonist rejimin sözde koordinasyon birimi COGAT tarafından yapılan açıklamada, kapının bugün itibarıyla sadece çok sınırlı sayıda yayanın geçişine açıldığı bildirildi. Mısır ile koordineli yürütüleceği iddia edilen bu "vitrin" uygulamasında, her iki yönde de geçecek kişilerin listesinin 24 saat önceden işgalci güce sunulacağı ve son onayın yine Tel Aviv tarafından verileceği öğrenildi.

İnsani yardım tırlarının girişine ise hâlâ geçit vermeyen işgal yönetimi, yardım bekleyen milyonlarca Filistinliyi görmezden gelmeye devam ediyor. Uluslararası kamuoyunda "insani adım" gibi pazarlanan bu gelişme, bölgedeki "Sarı Hat" işgalini sürdüren İsrail'in oyalama taktiği olarak yorumlanırken; mazlum Gazze halkı gerçek bir özgürlük ve kesintisiz yardım koridoru için gün sayıyor.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM Refah) Mısır ve diğer tüm ilgili paylaşlarla koordineli olarak yürüteceği "pilot" aşamanın başladığı belirtildi.

Tüm tarafların pilot uygulama aşamasında geçişlerin başlamasına hazırlık yaptığı, bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gazze sakinlerinin çift yönlü geçişinin fiili olarak başlayacağı kaydedildi.

- İsrail basını, geçişlerin yarın başlayacağını yazdı

İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'nın bugün sadece deneme amaçlı açıldığını, yayaların geçişine ise yarın başlanacağını yazdı.

Haberde, yarından itibaren sınır kapısından sınırlı kişinin geçişine müsade edileceği, günde 150 kişinin Gazze'den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtildi. Mısır'daki insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişine ise izin verilmeyecek.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Gazze'ye giriş ve çıkışların Mısır'ın koordinasyonuyla mümkün olacağını, Mısır'ın sınırdan geçecek kişiler listesini 24 saat önceden İsrail'e sunacağını ve İsrail'in bunu onaylayacağını, EUBAM Refah'ın bulunduğu geçiş bölgesinin öncesinde İsrail'in güvenlik kontrolü yapacağını aktardı.

- Refah bölgesi İsrail işgali altında

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail ordusu Gazze içinde "Sarı Hat" ismi verilen ve sınır kapısının da içinde yer aldığı Refah bölgesi İsrail işgali altında bulunuyor.

İsrail'in, Mayıs 2024'ten bu yana kapalı tuttuğu ve kendi kontrolünde bulundurduğu Mısır-Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı açması ve insani yardımların kararlaştırılan miktarlarda bölgeye girişine izin vermesi de anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alıyordu.

Anlaşmanın birinci aşamasında yükümlülüğünü yerine getirmeyi reddeden İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın sadece yaya geçişine sınırlı olarak açılacağını duyurmuştu.