İşte bu detaya dikkat... Çamaşır böyle kuruyor, bu detay hemen kurutuyor

SON DAKİKA
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bu çamaşır kurutma yöntemleri çok ama çok şaşırtıcı olarak karşımızda duruyor.

#1
İskandinav ve benzeri buzul iklimine sahip ülkelerde çamaşır kurutma yöntemleri, sanılanın aksine soğuk havaya değil nem kontrolüne dayanıyor. Ev içi askı sistemlerinden kurutma makinelerine, hatta dondurarak kurutmaya kadar farklı uygulamalar günlük yaşamın bir parçası olarak kullanılıyor. İşte buzul ülkelerinde çamaşır kurutma yöntemleri…

#2
Kış aylarında sıcaklığın sıfırın altına düştüğü buzul ülkelerinde çamaşır kurutmanın imkânsız olduğu yönündeki yaygın kanının aksine, bu ülkelerde uzun yıllardır uygulanan etkili yöntemler bulunuyor.

#3
Uzmanlara göre çamaşırların kurumasında belirleyici olan faktör hava sıcaklığından çok ortamın nem oranı olurken, gelişmiş havalandırma sistemleri ve teknolojik çözümler bu süreci kolaylaştırıyor. Bu nedenle soğuk iklim, çamaşır kurutma konusunda temel bir engel olarak görülmüyor.

#4
1. İç mekânda askı + iyi havalandırma (en yaygın yöntem) Çamaşırlar ev içinde askılıklara asılır. Kalorifer / yerden ısıtma yakını tercih edilir. (doğrudan üstüne koymadan) Pencere kısa süreli açılarak nem dışarı atılır. Çoğu evde nem alıcı (dehumidifier) vardır. Soğuk hava sorun değildir; asıl sorun nemdir.

#5
2. Kurutma makinesi (çok yaygın) Özellikle ısı pompalı veya kondansatörlü kurutma makineleri kullanılır. Dışarıya sıcak hava vermediği için enerji tasarrufludur. Apartman yaşamında standart çözümdür.

#6
3. Dışarıda dondurarak kurutma (sublimasyon) Hava çok soğuk ve kuruysa çamaşırlar donar, sonra içindeki su buharlaşarak kaybolur. Bu fiziksel süreç sublimasyondur. Yavaş ama mümkündür; genelde kırsalda yapılır. Nemli ve rüzgârsız havada işe yaramaz.

#7
4. Ortak çamaşır odaları İskandinav ülkelerinde çok yaygındır. Güçlü sanayi tipi kurutucular bulunur. Ev içinde nem oluşmasını önler.

#8
5. Neden balkon/dış mekân az kullanılır? Kar, buz ve rüzgâr çamaşırı kirletebilir veya sertleştirir. Donmuş çamaşır kırılgan olur. Gün ışığı süresi kısadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
