İşte bu detaya dikkat... Çamaşır böyle kuruyor, bu detay hemen kurutuyor

Uzmanlara göre çamaşırların kurumasında belirleyici olan faktör hava sıcaklığından çok ortamın nem oranı olurken, gelişmiş havalandırma sistemleri ve teknolojik çözümler bu süreci kolaylaştırıyor. Bu nedenle soğuk iklim, çamaşır kurutma konusunda temel bir engel olarak görülmüyor.