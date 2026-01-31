Beşiktaş - Konyaspor CANLI ANLATIM
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşma Beşiktaş 1 - 1 Konyaspor skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
Beşiktaş 1 - 1 Konyaspor
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.
42' Orkun sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Cengiz net pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda direği geçemedi.
34' GOL! Beşiktaş, Vaclav Cerny ile 1-1 beraberliği yakaladı. El Bilal'in pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Orkun dar açıdan vuruşunu yaptı. Orkun'un şutunda top kaleciden döndü. Arka direkte bekleyen Cerny dokunuşuyla topu ağlara gönderdi.
27' Guilherme sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Kramer'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. Devamında pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.
23' GOL! Konyaspor, Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti. Muleka'nın orta sahadan uzun pasında savunma arkasına sarkan Deniz, kaleci Ersin'in ileri çıktığını görüncü ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Deniz'in şutunda top ağlara gitti.
22' Orkun kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Orkun'un şık vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
21' Sarı Kart - Uğurcan Yazğılı
21' Cerny'nin pasında sol çaprazdan ceza sahasına girmek isteyen El Bilal Toure, Uğurcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.
19' Cerny sağ kanattan içeri ortaladı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
15' Emirhan sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top sağ kanattan taca çıktı.
6' Emirhan Topçu'nın ceza yayı gerilerinden sol ayağıyla çektiği şut savunmadan sekerek kaleci Bahadır'da kaldı.
3' Gökhan'ın hatalı pasında topu alan Enis, pasını sol kanattaki Kramer'e aktardı. Kramer'in sol kanattan içeri ortasında ceza sahasında topu savunma karşıladı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa.
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Morten, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.