İran’ın güneyinde 5,2’lik deprem

İran’ın güneyinde Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe yol açtı.

İran’ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde sabah saatlerinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Aseluye ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.41'de kaydedildi.

 

Deprem, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

