Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze saldırılarına sert kınama

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de tırmanan gerilim ve İsrail ordusunun bölgeye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Barış sürecinin kritik bir aşamada olduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in askeri eylemlerinin sükunet ve istikrarın tesisi yolundaki uluslararası girişimleri sekteye uğrattığı belirtildi.

"İSRAİL BARIŞ İSTEMEDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Bakanlık açıklamasında, İsrail’in saldırgan tutumuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırılar, İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir. Ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uyulması gerekmektedir."

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Türkiye, Gazze’deki insani durumun kötüleşmesine karşı uluslararası kamuoyunu göreve çağırdı.

Açıklamanın sonunda, barış sürecinin ilerletilmesi ve bölgede kalıcı huzurun sağlanması için uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesinin kritik bir önem taşıdığı yinelendi.

Ankara, İsrail'in BM kararlarına tam uyum göstermesi konusundaki beklentisini kararlılıkla vurguladı.