İran'dan ABD'ye sert tepki: "Dünya bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya"

İran ile ABD arasındaki askeri ve diplomatik gerilim, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) Hürmüz Boğazı’nda başlatacağı 2 günlük askeri tatbikat öncesinde zirveye tırmandı. CENTCOM'un tatbikata ilişkin "güvenli ve profesyonel hareket edin" uyarısına Tahran'dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından iki ülkenin coğrafi konumlarını gösteren bir harita paylaşarak Washington’ın tutumunu eleştirdi.

"KENDİ SAHAMIZDA BİZE DİKTE EDİYORLAR"

Arakçi, ABD’nin Batı yarımkürede, İran’ın ise gezegenin diğer ucunda olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Kıyılarımız açıklarında faaliyet gösteren ABD ordusu, şimdi de güçlü silahlı kuvvetlerimizin kendi sahasında hedef tatbikatlarını nasıl yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor. CENTCOM, ABD hükümetinin 'terör örgütü' olarak listelediği bir ulusal ordudan 'profesyonellik' talep ederken, aynı zamanda o ordunun tatbikat hakkını da tanıyor. Dünya bugün bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya ve Avrupa hükümetleri bunu bilinçli olarak benimsiyor."

HÜRMÜZ BOĞAZI VE DIŞ GÜÇLER VURGUSU

İran’ın bölgedeki barış ve istikrarın koruyucusu olduğunu savunan Arakçi, DMO’nun hem teröristlere hem de işgalci ordulara karşı kendini kanıtlamış caydırıcı bir güç olduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer özgürlüğünün İran için hayati önemde olduğunu ifade eden Bakan, "Bölgemizdeki dış güçlerin varlığı gerilimi azaltmak yerine her zaman tırmandırmıştır" diyerek ABD’nin varlığını hedef aldı.

CENTCOM’UN "TOLERE EDİLMEYECEK" UYARISI

Gerginliği başlatan CENTCOM açıklamasında ise İran'ın canlı mühimmat kullanacağı tatbikatta uluslararası deniz trafiğini riske atmaması gerektiği vurgulanmıştı. ABD tarafı; gemilerine yüksek hızlı botlarla yaklaşılması, ABD unsurları üzerinde alçak irtifa uçuş yapılması veya silah doğrultulması gibi "profesyonellikten uzak" eylemlerin kesinlikle tolere edilmeyeceğini ve çatışma riskini artıracağını duyurmuştu.

PEZEŞKİYAN: "HİÇBİR ŞARTLA SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Askeri kanatta tansiyon yükselirken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan diplomatik temaslarını sürdürüyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüşen Pezeşkiyan, İran'ın kesinlikle bir savaş arayışında olmadığını vurguladı. Pezeşkiyan, "Muhtemel bir savaşın İran’ın, ABD’nin ve bölgenin çıkarına olmadığına inanıyoruz" diyerek itidal mesajı verdi.