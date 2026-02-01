  • İSTANBUL
Yaşam Dağlar çözüldü, kar kütleleri aktı! Çığ anı kamerada
Yaşam

Dağlar çözüldü, kar kütleleri aktı! Çığ anı kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şırnak’ta aşırı yağışların ardından dağlarda biriken kar kütlelerinin düşme anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde, iki gündür etkili olan karla karışık yağmurun ardından dağlarda biriken kar kütleleri yerinden koptu. Şelaleyi andıran çığ düşme anı saniye saniye kaydedildi. İki gündür karla karışık yağmurun etkili olduğu ilçede birçok bölgede çığ düştüğü belirtildi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken Şırnak Valiliği ve AFAD, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

