Pezeşkiyan’dan Rejime sert uyarı: Halka karşı davranışlarımızı düzeltmeliyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki ekonomik sıkıntılar ve toplumsal memnuniyetsizliğin arttığı bir dönemde halkla ilişkilerde yeni bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, hükümet üyeleriyle katıldığı bir törende yönetimin halka karşı tutumunu “emir verdiğimiz kişiler” anlayışından “hizmet sunduğumuz kişiler” anlayışına dönüştürmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, adalet ilkesinden ödün verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer halk genel olarak memnun olmazsa belirli bir azınlığın memnuniyetinin hiçbir faydası olmaz” ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, kaynakların adil dağıtılması ve ayrıcalıkçılığın ortadan kaldırılması için Meclisin, din adamlarının, siyasetçilerin ve sivil toplum örgütlerinin desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, yönetim olarak barışçıl protestocuların sesini dinlemeye ve sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydetti. Sorumluluğun sadece protestoculara değil, tüm yetkililere ait olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, İran’daki protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesine dış aktörlerin müdahale ettiğini iddia etti. Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı Avrupa ülkelerinin protestolar sırasında bazı unsurları silahlandırarak toplumu bölmeye çalıştığını savundu.

İran’da 28 Aralık 2025’te döviz kuru ve ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar ülke geneline yayılmış, olaylar sırasında internet erişimi engellenmişti. Resmi verilere göre protestolar sırasında yaklaşık 3 bin 117 kişi yaşamını yitirdi.