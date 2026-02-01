  • İSTANBUL
Ortadoğu’da kritik eşik: Trump ve İran’dan müzakere sinyali!

ABD ile İran arasındaki gerilim "savaş" ve "müzakere" kıskacında ilerliyor. Trump, İran'a anlaşma için süre verdiklerini ve iletişimin sürdüğünü açıklarken; İran tarafı müzakerelerde ilerleme olduğunu ancak ordunun "elinin tetikte" beklediğini duyurdu.

ABD ve İran hattında tansiyon her geçen saat yükselirken, her iki taraftan da stratejik açıklamalar peş peşe geldi. Bir yandan "devasa filolar" ve "savaş tarihleri" konuşulurken, diğer yandan kapalı kapılar ardında bir diplomasi trafiğinin yürüdüğü ortaya çıktı.

TRUMP: "İRAN BİZİMLE İLETİŞİM HALİNDE"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kendileriyle temas kurduğunu doğrulayarak, bir anlaşma zemini aradıklarını belirtti. Tahran'a bir süre tanıdıklarını ifade eden Trump, "Umarım bir anlaşma yaparız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz" diyerek açık kapı bırakırken, askeri seçeneğin de hala masada olduğunun sinyalini verdi.

İRAN: "MÜZAKERELERDE İLERLEME VAR"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ile görüşmeler için bir yapı oluşturulduğunu ve yapay bir savaş gündeminin aksine müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin Hürmüz Boğazı'ndaki tatbikata müdahale çabalarını "dikte" olarak niteleyerek eleştirdi.

 

ORDU TEYAKKUZDA: "ELİMİZ TETİKTE"

Diplomatik mesajların gölgesinde askeri restleşme de sürüyor. ABD basını, operasyonların Pazar sabahı başlayabileceğine dair iddialar ortaya atarken, İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, "Düşmanın her hareketini izliyoruz, elimiz tetikte bekliyoruz" diyerek teyakkuz mesajı verdi. Bölgede hem bir diplomasi umudu hem de büyük bir çatışma riski aynı anda yaşanıyor.

 

