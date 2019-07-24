Yoncalı Barajıyla 174 bin dekar arazi suya kavuşacak

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Malatya'ya yapılan yatırımların sürdüğünü belirtti. Aydın, Malatya’nın Arguvan ilçesinde Yoncalı barajının tamamlanması ile 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanacağını ifade ederek, “Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Malatya Yoncalı Barajında; derivasyon tüneli, memba batardosu, malzeme ulaşım yolları tamamlanmıştır. Gövde dolgusu imalat çalışmaları devam etmektedir. Mevcut iş kapsamında kalan dolusavak imalatı tamamlanacak olup fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 82’dir” diye konuştu.

Aydın, projenin bitmesi halinde Arguvan’ın 23 mahallesinde toplam 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulamaya açılacağını böylece bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 155 milyon 636 bin 640 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.