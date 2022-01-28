Yolu kapanan köylerdeki hastaların imdadına yetiştiler!

Suşehri ve Gürün ilçelerinde tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan kişileri karla mücadele ve sağlık ekipleri hastanelere ulaştırdı.

Suşehri'ne bağlı Kavşut köyünde yaşayan Kovid-19 hastası 58 yaşındaki Elif Polat'ın yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım talep etti.

İlçe Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolu açarak sağlık ekiplerini köye ulaştırdı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Polat, tedavi altına alındı.

Gürün ilçesi Yazyurdu köyünde ise yüksek tansiyon hastası 60 yaşındaki Gülbahar Uç, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yolu açılan köyden Gürün Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kadir Algın, merkeze bağlı Bademkaya grup yolunda devam eden kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner'den bilgi aldı.

Algın, "Ekip olarak gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. İl genelinde 93 araç ve 136 personelle yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Güçlü bir filomuz ve tecrübemiz var." ifadelerini kullandı.