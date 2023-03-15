Yolsuzluklara, teröre bulaşan tüm isimler Türkiye'nin gücü karşısında pes etti! Thodex vurguncusu Türkiye'ye getiriliyor

Yolsuzluklara karışan her isim, teröre bulaşan her kişi, Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücü karşısında pes ediyor. Hablemitoğlu'nun katillerini Ukrayna ve Bulgaristan'dan getiren Türkiye, Çiftlik Bank soyguncusu Mehmet Aydın'ı da Türkiye'ye getirmişti.

Şimdi de Thodex soygununa imza atan ve bazı muhaliflerin "Getirilmez. Getirilirse, iktidarda bazı kişilerin işleri bozulur. Bilerek yurt dışına kaçırdılar" dedikleri F. Fatih Özer de, Türkiye yolunda.

Bu kapsamda, Türkiye'ye iadesine karar verilen Özer, son umut olarak kararı Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Özer’in, Türkiye’ye iade edilmesini öngören kararı temyiz etmesiyle, söz konusu davanın 13 Mart'ta resmen mahkeme kayıtlarına alındığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu temyizin incelenmesinin ardından gelecek günlerde mahkeme kararının duyurulacağı ifade edildi. Yüksek Mahkeme'deki sürecin ardından iade kararını Adalet Bakanı veriyor.

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Özer ağustosta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi'nin, 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Özer 7 Aralık’ta kararı temyize götürmüştü

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık’taki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.