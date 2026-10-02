  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soma’da maden ocağı faciası! Can kaybı 5'e yükseldi CHP’de kopuş Konyaaltı Meclisi’ni karıştırdı! İstifa sonrası ortalık birbirine girdi Trump'ın Yahudi damadı siyonistlerin en büyük hissedarı çıktı! Türkiye'de aile felaketi! 1 milyondan fazla yaşlı yalnız yaşıyor! Katil ABD Ortadoğu’ya 10 bin asker gönderiyor! 2 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 2 Ekim 1597: Şemseddin Sivasî'nin vefatı (Âlim, Şair ve Mutasavvıf) Su testisi su yolunda kırıldı! Eski kocayı görünce pencereden kaçmak istedi: Sonu feci oldu Savaş devam ediyor! Yemen'de şiddetli bombardıman Sermaye piyasası soruşturmasında karar: 4 şüpheli tutuklandı
Dünya Sıcak saatler! Suudi Arabistan saldırıya geçti
Dünya

Sıcak saatler! Suudi Arabistan saldırıya geçti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sıcak saatler! Suudi Arabistan saldırıya geçti

Husiler'den yapılan açıklama dünyada geniş yankı buldu. Açıklamada "Suudi Arabistan, Yemen'in batısındaki Hacce, Taiz ve Lahic'e hava saldırıları düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının, ülkenin batısındaki Hacce, Taiz ve Lahic vilayetlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberinde, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Hacce vilayetinin Vuşha ilçesindeki iletişim şebekesini 4 hava saldırısıyla hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, Lahic vilayetinin Kubeyta ilçesindeki El-Hicr Enstitüsü'ne de bir hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Taiz vilayetinde ise Hayfan ilçesine 4, El-Kedha bölgesine 2, Toplum Koleji'ne 1 ve Samia ilçesine 1 hava saldırısı düzenlendiği ileri sürüldü.

 

Haberde, saldırıların sonuçları veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan makamlarından Husilerin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan'dan önemli çağrı
Suudi Arabistan'dan önemli çağrı

Dünya

Suudi Arabistan'dan önemli çağrı

Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı? Saadet Partisi lideri Arıkan'dan çok net cevap
Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı? Saadet Partisi lideri Arıkan'dan çok net cevap

Gündem

Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı? Saadet Partisi lideri Arıkan'dan çok net cevap

Suudi Arabistan'dan Husi'lere hava saldırısı
Suudi Arabistan'dan Husi'lere hava saldırısı

Gündem

Suudi Arabistan'dan Husi'lere hava saldırısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Korhan

Mekke ve Medine'ye saldıran husiler İran'ın aparatı olmaya devam ettiği sürece daha çok saldırı yer, suudiler haklı, topraklarına saldırırrsan tabiki karşılık verirler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23