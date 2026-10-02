Sıcak saatler! Suudi Arabistan saldırıya geçti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Husiler'den yapılan açıklama dünyada geniş yankı buldu. Açıklamada "Suudi Arabistan, Yemen'in batısındaki Hacce, Taiz ve Lahic'e hava saldırıları düzenledi" ifadeleri kullanıldı.
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının, ülkenin batısındaki Hacce, Taiz ve Lahic vilayetlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberinde, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Hacce vilayetinin Vuşha ilçesindeki iletişim şebekesini 4 hava saldırısıyla hedef aldığı ifade edildi.
Haberde, Lahic vilayetinin Kubeyta ilçesindeki El-Hicr Enstitüsü'ne de bir hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Taiz vilayetinde ise Hayfan ilçesine 4, El-Kedha bölgesine 2, Toplum Koleji'ne 1 ve Samia ilçesine 1 hava saldırısı düzenlendiği ileri sürüldü.
Haberde, saldırıların sonuçları veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Suudi Arabistan makamlarından Husilerin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
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