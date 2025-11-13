  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu! Onlar Peygamberimize komşu oldular

Balıkesir'de korkutan deprem

13 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

ABD’de geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi: Hükümet yeniden açılıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’dan zorunlu askerlik açıklaması: “Daha fazla askere ihtiyacımız var”

C130 kazasında kritik gelişme: Kara kutu Türkiye'ye geldi, teknik sorunlar inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel'in 'gizli tanık' iddiasına cevap verdi

Ali İhsan Yavuz: Devasa yolsuzluk dosyası diyerek duyurdu!

Örgüt üyesi diyorlardı, tahliye edildi! Sosyal medyadaki paylaşımlarını gerekçe gösterdi!

RTÜK üyelik seçimi tamamlandı! TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Gündem Yolsuzluk davalarından yargılanan Netanyahu herkese yalvarıyor. Siyonist katilin derdi hırsızlık!
Gündem

Yolsuzluk davalarından yargılanan Netanyahu herkese yalvarıyor. Siyonist katilin derdi hırsızlık!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yolsuzluk davalarından yargılanan Netanyahu herkese yalvarıyor. Siyonist katilin derdi hırsızlık!

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Herzog'a gönderdiği mektubun ardından yolsuzlukla yargılanan katil Netanyahu’nun kurmaylarına kamuoyu oluşturmak için baskı yaptığı iddia edildi.

Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bakanlar ve liderliğini yaptığı Likud Partisi milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un kendisini affetmesi için kamuoyu oluşturmasını istediği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Herzog'a gönderdiği mektubun ardından Netanyahu’nun kurmaylarına kamuoyu oluşturmasını istedi.

Bu bağlamda bazı bakanların Netanyahu'nun affedilmesi için mektup kaleme alan Trump'a teşekkür ettiği görüldü.

Öte yandan haberde, Netanyahu'nun yakın çevresine şu aşamada cumhurbaşkanından af dilemeyi düşünmediğini belirttiği bildirildi.

TRUMP’A TEŞEKKÜR

Başbakan Netanyahu, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Herzog’a gönderdiği mektupla yolsuzlukla yargılanan Netanyahu’yu affetmesini isteyen Trump’a teşekkür etti.

Trump’a verdiği "inanılmaz destek" için teşekkür eden Netanyahu, "Her zamanki gibi doğrudan konuya girip olduğu gibi söylüyorsunuz. Güvenliği güçlendirmek ve barışı genişletmek için ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesini istemişti.

İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davaları uzun yıllardır sürüyor.

KATİLİN YOLSUZLUK DAVALARI

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor
Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Dünya

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Netanyahu’dan yeni plan! Gazze kasabı işgal ordusunu büyütecek
Netanyahu’dan yeni plan! Gazze kasabı işgal ordusunu büyütecek

Dünya

Netanyahu’dan yeni plan! Gazze kasabı işgal ordusunu büyütecek

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...
Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Gündem

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında yakalama emri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında yakalama emri

Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında yakalama emri

Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!
Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!

Dünya

Trump kayışı kopardı: Hırsız Netanyahu için af talebi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları
Aktüel

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e çok ağır sözler: Troller AK Parti'nin köpeği diyecek! Tepki mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz Öz..
İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti
Aktüel

İtalyan gazeteci 'keskin nişancı turizmi' iddiasını yalanladı: Sanki çocuk oyuncağı inkar etti

İtalyan gazeteci-yazar Bosna Savaşı döneminde "eğlence için" Saraybosna'ya keskin nişancılık yapmaya gidiyorlar diye haber yapıp sanki çocuk..
Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı
Gündem

Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin gayrı resmi Avrupa Birliği (AB) toplan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23