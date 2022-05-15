Yolsuz Nesin’e destek ziyareti

Yavuz Selim İstanbul

Müslüman vakıf ve derneklere savaş açan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bağış yolsuzluğuyla gündeme gelen ateist Nesin Vakfı’na yine destek ziyaretine koştu.

Nerede vurgun orada İmamoğlu

Daha önce Nesin’cilerin isteği üzerine İBB dozerleriyle Çatalca’daki mescid inşaatını yıkmaya kalkışan ve ibadethanenin inşasını durduran Ekrem İmamoğlu’nun Nesin Vakfı aşkı bitmiyor. Madımak olaylarının provokatörü ateist Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’nın Çatalca’daki merkezine İmamoğlu tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Yasa dışı bağış vurgunu dolayısıyla hesapları bloke edilen Nesin Vakfı’na destek ziyaretine giden İBB Başkanı İmamoğlu, vakfın Müdürü Süleyman Cihangiroğlu ve diğer yetkililerle görüştü. “İBB’de vakıf dernek dönemi bitti” diyerek İslami vakıfların hayır işlerine savaş açan İmamoğlu’nun, ateist Nesin Vakfı’na yönelik “yolsuzluğa destek” ziyareti tepkiyle karşılandı.

4 milyonluk yolsuzluk

Yasa dışı bağış kampanyası düzenleyip 4 milyon 204 bin TL’yi kasasına koyan ve 2 milyon 234 bin TL’si ile çiftlik arazisi satın alıp ticaret yaptığı tespit edilen Nesin Vakfı hakkında Vakıflar Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda İstanbul Valiliği tarafından 5 Nisan’da Nesin Vakfı’nın 14 banka hesabı bloke edilerek yasa dışı toplanan bağış paraları ile o paralarla satın alınan çiftliğin iadesi istenmişti. Nesin Vakfı daha önce de çocuklara taciz-tecavüz rezillikleriyle gündeme gelmişti.

Mescid düşmanları

Nesin Vakfı, Çatalca’da komşu arazisinde vakfedilen bir taşınmaz dolayısıyla intikal eden dindar Rabıta Vakfı’nın bölgede inşa ettirmek istediği mescidi yıktırmaya kalkmıştı. 49 metrekarelik oldukça küçük mescidden rahatsız olan Nesin’ciler, Çatalca Belediyesi’nin sorumluluğunda olmasına rağmen CHP’li İBB’yi devreye sokarak mescid inşasını mühürletmiş ve dozerlerle yıktırmaya çalışmıştı. O süreçte de Nesin Vakfı’nı ziyaret eden İmamoğlu 01.06.2021 tarihinde Nesin’cilerle görüşmüştü. Bu ziyaretin hemen 1 ay sonrasında 08.07.2021’de İBB mescidle ilgili yapı tatil tutanağı hazırlatarak yıkım sürecini başlatmıştı. İBB, Çatalca Belediyesi’ne de “Ya yıkın ya da biz yıkarız” yazısı göndermişti. Gazetemiz Akit, İBB-Nesin Vakfı işbirliğinde gerçekleşen mescid düşmanlığını 10 Ekim 2021’de “Nesin’e ziyaret mescide kilit”, 12 Ekim 2021’de “Ya yık, ya da yıkarım” manşetleriyle gündeme taşımıştı.

Nesin vakfı taciz yuvası gibi

Çatalca’yı adeta çiftliğe çeviren Nesin Vakfı, taciz tecavüz olaylarıyla da gündeme gelmişti. Çatalca’daki Nesin Vakfı Çocuk Bakımevi’nde 2007 yılında 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunulmuştu. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından tacizci F.I. ve E.A için 7,5 yıl, Nesin Vakfı Başkanı Ali Nesin için de suçu yetkililere bildirmediği için 1 yıl hapis cezası istenmişti. Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi; Nesin Vakfı’nda yatakhanede, çamaşır odasında ve havuzda taciz yaşandığı gerekçesiyle vakıfta kalan iki kişiyi 18 Temmuz 2011’de mahkum etmişti. Vakıftaki F.I. ve E.A, 14 yaşındaki Z.K. isimli kız çocuğuna tacizde bulunduğu gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Şikâyetçi olan Mağdur Z.K’nın annesi Gülhan K. da, “Yurtta tecavüz ve tacize maruz kalan başka çocuklar da var” demişti.