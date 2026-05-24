Yolsuz Ekrem'den sokak provokasyonu! Cezaevinden vatandaşı galeyana getiriyor!

Yolsuzluktan tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde polis müdahalesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları sokağa çağırdı.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde: "Partimizin 38. Olağan Kurultayına yönelik mutlak butlan kararı vererek “Yok hükmünde” dedikleri CHP yönetimi değil, Türk milletinin kutsal iradesidir. Milli egemenliğe mahkemeler yoluyla baş kaldırılmıştır. Hepiniz yaptığınız hukuksuzlukların hesabını vereceksiniz! Bu millete kader tayin etmeye kalkanlar, bu ulusun iradesini teslim almaya çalışanlar sizden önce ne yaşadıysa aynısını yaşayacaksınız. Bugün aynılar aynı yerdedir! Darbecilerin hukuksuz manevralarının, baskın seçim hazırlıklarının, ana muhalefeti işgal çalışmalarının, hepsinin farkındayız."

ÖFKEMİZİ GÖSTERELİM!

"Koltuğunu terk etmemek için millete her türlü acıyı yaşatanlar, bu operasyonlarla korku iktidarlarının son aşamasına geçiş yapmıştır. Biz hiç seçim kaybetmedik ve milletin iradesiyle Türkiye’nin birinci partisi olduk. Yoldaşım, Genel Başkanım Özgür Özel’in yanındayım, birlikte azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Büyük milletim! “Umutsuz zamanlar yoktur, umutsuz insanlar vardır” diyen Ulu Önder Atatürk’ün takipçileri: İstikbali, Cumhuriyet’i, demokrasiyi ve geleceğimizi korumak için yaşadığımız zorlukları dert etmeyin. AYAĞA KALKIN! Birlikte omuz omuza, sesimizi ve öfkemizi yükseltin! Milletinden korkan siyaset mühendislerine, koltuk ve güç düşkünlerine, piyonlara, kifayetsiz muhterislere hadlerini bildirelim. Eğer susarsak, siyasilerden, spor ve sanat dünyasından, üniversitelerden sonra sıra size, milletimize gelecektir. Siyasi parti liderleri, Mesele CHP meselesi değildir! Gün, milli iradeyi, milli egemenliği, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ve müdafa etme günüdür. YA BUGÜN, YA HİÇ!"