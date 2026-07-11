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Aktüel Yangınlara karşı önlem! O ilimizde ormanlara giriş yasaklandı
Aktüel

Yangınlara karşı önlem! O ilimizde ormanlara giriş yasaklandı

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Yangınlara karşı önlem! O ilimizde ormanlara giriş yasaklandı

Erzincan Valiliği, artan yangın riski nedeniyle 15 Temmuz-30 Ekim 2026 tarihleri arasında belirlenen alanlar dışında ormanlık bölgelere girişi yasakladı.

Erzincan’da orman yangınlarına karşı yaz dönemi tedbirleri sıkılaştırıldı. Erzincan Valiliği, artan orman yangını riskine karşı 15 Temmuz-30 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara yönelik yeni tedbirler alındığını duyurdu.

 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Atatürk Orman Parkı ve Mecidiye Orman Parkı ile Refahiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Uçören Orman Parkı ve Dumanlı Tabiat Parkı dışında kalan tüm ormanlık alanlara belirtilen tarihler arasında görevli personel haricinde girişler yasaklandı.

 

Atatürk Orman Parkı, Mecidiye Orman Parkı, Uçören Orman Parkı ve Dumanlı Tabiat Parkı'nda ise idarece belirlenen ocak, mangal ve barbekü alanlarında saat 09.00 ile 20.00 arasında giriş çıkış yapılabilecek. Bu saatler dışında söz konusu alanlara giriş, kamp yapılması ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.

 

Açıklamada, Orman Kanunu'nun 31 ve 32. maddeleri kapsamındaki orman içi ve orman bitişiğindeki yerleşim yerleri ile ormanla ilişiği bulunmayan seyrek yerleşim alanlarında anız, bağ, bahçe ve tarla temizliğinden kaynaklanan dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılmasının ve havai fişek kullanılmasının yasak olduğu bildirildi.

 

Otlatmaya açılmış orman alanlarında ise Orman İşletme Müdürlüklerinden izin alınması ve İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verilmesi şartıyla hayvan otlatılabileceği, ancak otlatma sırasında ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği belirtildi.

 

Valilik, alınan tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağını kaydetti.

 

Açıklamada, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları istenerek, "Bir kıvılcım binlerce hektar ormanı yok edebilir. Kurallara uyalım, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım." çağrısında bulunuldu.

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