Hataylı kadınlar böyle ayakta kalıyor! 80 derece sıcağın karşısında ekmek mücadelesi

Hava sıcaklığının tandır başında normalin 2 katına çıktığını ifade eden Şehire Koşar, ekmek parasını tandır ateşinin içinden çıkarttıklarını belirterek "Tandırda katıklı ekmek, gözleme, beyaz ekmek ne olursa yapıyoruz. Saat yedide başlıyoruz, beşe kadar kalıyoruz. Öğlen zamanı bir de sabahleyin saat dokuz gibi biraz yoğun oluyor. Yapmak zorundayız. Ekmek parası derler ya, insan ekmeğini taştan bile çıkarır. Biz de ekmeğimizi tandır ateşinin içinden çıkarıyoruz. Dışarıda hava sıcaklığı eğer 35 dereceyse, burası yani tandırın içi 70 kadar buluyor; 60-80 arası dereceye ulaşıyor. Üstümüzde sac asılı olduğu için, dışarısı neyse burası 80 dereceyi buluyor yani. Vallahi alışamadım bir türlü, çünkü sıcağa alışılmıyor. Ne kadar sıcak olursa o kadar gözümüzün içi yanıyor; ne bileyim, kirpiklerimiz yanıyor, ellerimiz yanıyor" dedi.