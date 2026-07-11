Hataylı kadınlar böyle ayakta kalıyor! 80 derece sıcağın karşısında ekmek mücadelesi

Tandır başında kavurucu sıcaklara dayanabilmek için günde ortalama 25 litre su tükettiğini söyleyen Ceylan Koşar, "Tandırda ekmek yapıyoruz, çok sıcak. 6 yaşından beri bu işi yapıyorum, babam rahmetli bana göstermişti; kendi hamuru çekiyordu, ben de bir takozun üzerine çıkıp öyle başladım. Alışık olduğum için şu an artık ellerim yanmıyor. Yani dışarısı 40 dereceyse, tandır 100 dereceye kadar sıcak oluyor. Günlük su tüketimi derseniz; normalde beş litre içilir ama bizim burada 25 litreyi tükettiğimiz oluyor. Özellikle ben su çok tüketiyorum, içimiz yanıyor. Ama yapacak bir şey yok; ekmek parası, çocuklar evde bekliyor. Kimi tutarsan ekmeğini taştan çıkarır, biz ekmeğimizi ateşten çıkarıyoruz. Yöntemimiz, az önce arkadaşımızın dediği gibi; incirin dibi, serinlik ve buz gibi su sürekli su zaten. Sudan başka bir şeyle serinleyemiyoruz şuan" ifadelerini kullandı.