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Yaşam Yollar boş kaldı! İstanbul'da çok sık rastlanmayan manzara
Yaşam

Yollar boş kaldı! İstanbul'da çok sık rastlanmayan manzara

Yeniakit Publisher
2024-04-10 10:28:00 - 2024-04-10 10:30:31

Ramazan Bayramı'ndan önce tatilcilerin memleketlerine gitmesinin ardından İstanbul'da yollar boş kaldı.

Ramazan Bayramı’nın 9 gün sürecek olan tatilinin başladığı anlardan itibaren çok sayıda İstanbullu, tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti.

Yollar boş kaldı

 

Okulların ara tatilinin bayram tatiliyle de birleşmesi üzerine vatandaşlar, farklı noktalara hareket etti. Şehir dışına seyahatlerin ardından megakentte sıkışık trafik görüntülerinin oluştuğu birçok kavşak ve nokta boş kalırken bazı noktalarda ise araç zaman zaman araç hareketliliğinin olduğu görüldü.

 

Trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu

İBB Cep trafik verilerine göre ise sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6 oldu. Megakentin boş kalan Cevizlibağ, Bakırköy gibi noktaları ise havadan görüntülendi.
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