  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yoldan çıkarak şarampole uçan otomobil ters döndü
Yerel

Yoldan çıkarak şarampole uçan otomobil ters döndü

Yeniakit Publisher
2023-04-01 09:47:00 -
Yoldan çıkarak şarampole uçan otomobil ters döndü

Denizli'nin Çameli ilçesinde şarampolde taklalar attıktan sonra ters durabilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.A. yönetimindeki 20 KY 574 plakalı araç ile seyir halinde iken viraja hızlı girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kaza sonrası sürücü M.A. ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.K. ile G.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, yaralıları Çameli Devlet Hastanesinde götürdü.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrası maddi hasarın oluştuğu araç çekici yardımıyla şarampolden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23