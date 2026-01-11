  • İSTANBUL
Yolda uzanan köpeği ezip geçti! O anlar kamerada
Yolda uzanan köpeği ezip geçti! O anlar kamerada

Bolu'da bir sürücü, yolda uyuyan köpeğin üzerinden aracıyla geçerek yoluna devam etti. Köpeğin arka bacakları kırılırken, yaşananlar bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 13.50 sıralarında Bolu Merkez ilçeye bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. Aracıyla köy içindeki yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçen sürücü, aracın altında bir süre sürüklenen köpeğe aldırış etmeden yoluna devam etti. Acı içinde kıvranan köpek, sürünerek yol kenarına kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. Aracın köpeği ezdiği anlar anbean bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

