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Yaşam Yolda elektrikli sandalyesi devrildi! O anlar 'insanlık ölmemiş' dedirtti
Yaşam

Yolda elektrikli sandalyesi devrildi! O anlar 'insanlık ölmemiş' dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-10-23 15:07:00 -

Elazığ’da yaşayan bedensel engelli Mustafa Gürsul, elektrikli sandalyesi ile ilerlerken bozuk yol nedeni ile dengesini kaybedip aracından düştü. Çevreden geçen vatandaşlar yardım ederek Gürsul'u kaldırıp tekerlekli sandalyesine bindirdi.

Elazığ’da yaşayan bedensel engelli Mustafa Gürsul, elektrikli sandalyesi ile ilerlerken bozuk yol nedeni ile dengesini kaybedip aracından düştü. Çevreden geçen vatandaşlar yardım ederek Gürsul'u kaldırıp tekerlekli sandalyesine bindirdi. O anlar, 'insanlık ölmemiş' dedirtti.
Olay Baskil ilçesi Deliktaş köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yürüme engelli olan ve elektrikli sandalye ile hayatını devam ettiren Mustafa Gürsul, yolda dengesini kaybederek devrildi. Devrilmesini gören vatandaşlar bunun üzerine Gürsul’un yardımına koştu. Vatandaşların yardımı ile tekrar kendini toparlayan Gürsul, tekerlekli sandalyesi ile birlikte yoluna devam etti. Vatandaşların engelli vatandaşa gösterdiği ile ise yürekleri ısıttı.
Öte yandan, köylüler köy yolunun stabilize olmadığını ve bakımsız yollar nedeniyle zorlandıklarını ifade ederek, yetkililerden destek istedi.

 

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