Yolcuları "uyutarak" ödül kazandı!

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı dış hatlar terminalinde hayata geçirilen “uyku kabinleri” hizmeti, havacılık sektörünün en önemli ödüllerinden birini aldı. Seyahat öncesi yolculara terminal içinden çıkmadan ve rahatsız edilmeden uyuma, dinlenme ve çalışma imkanı sunan yeni konsept, Bangkok’ta gerçekleştirilen FAB Awards Havalimanı Yiyecek & İçecek + Konaklama Konferansı ve Ödülleri 2023’te etkinliğinde “En İyi Misafirperverlik Girişimi” kategorisinde Avrupa bölge birincisi seçildi.

Türk misafirperverliğinin temsili

Sabiha Gökçen Havalimanı pasaport kontrol noktası sonrasında asma kat alanında yolculara hizmet veren Kepler Uyku Kabinleri, seyahat yorgunluğunu zevkli bir molaya dönüştürüyor. Uyku kabinleri, içerisinde yolcuların rahatça dinlenebileceği uyku üniteleri, duşlar, akıllı tuvaletler, valizlerini güvenle saklayabilecekleri dolaplar ve bir teras alanı gibi olanaklar sunuyor.

Bangkok’ta alınan birinciliği değerlendiren Kepler Kulübü Kurucusu ve CEO’su Ömer Alaettinoğlu, havalimanlarında kısa süreli konaklama denilince akla gelen ilk marka olmak için çalıştıklarını belirterek, “Bir Türk firması olarak, teknoloji ile konaklama deneyimini birleştiren, farklı ve yenilikçi bir konsepti ilk defa ülkemizde hayata geçirdik ve sivil havacılığın en prestijli ödüllerinden birini Avrupa 1.'si seçilerek Türkiye'ye ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirmiş olduk. Önümüzdeki senelerde dünyaya açılmak veTürk misafirperverliğini, her ülkenin kendi adına çok stratejik noktası olan havalimanlarında bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.