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Yolculardan 'tek şoförlü otobüs' isyanı

Mardin'den İzmir'e klimasız, muavinsiz ve tek şoförlü otobüse binen yolcular Şanlıurfa'da isyan etti. İki saatlik yolu 6 saatte gelen ve duruma isyan eden yolcuların şikayeti üzerine polis şoför ve firmaya 2 bin 900 TL para cezası kesti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 00:45
Yolculardan 'tek şoförlü otobüs' isyanı

Mardin’den İzmir’e gitmek üzere yola çıkan bir seyahat firmasına ait otobüste yolculuk yapan 40 yolcu, 6 saatte geldikleri Şanlıurfa’da muavini olmayan su ve klima hizmeti verilmeyen tek şoförlü otobüsü polise şikayet etti. 1453 kilometrelik yolu tek şoförle gitmeyi planlayan firma ile şoföre, polis 2 bin 900 TL para cezası kesti.

Mardin’den otobüse binen 40 yolcu kliması ile televizyonu çalışmayan, muavini olmayan ve tek şoförle seyahat ettiklerini görünce duruma isyan etti. Bunun üzerine şikayetlerini şoföre bildiren yolcular polisi aradı. Yolcuların tepkisine daha fazla dayanamayan otobüs şoförü terminale girmeyerek yolcuları yol kenarında indirdi.

ŞOFÖR VE FİRMAYA CEZA

Bu sırada şikayet üzerine olay yerine gelen polis kaldırım üzerinde oturan yolcuları görerek otobüste yaptığı incelemede 1453 kilometrelik yolu tek şoförle yol almayı ve yolcuların hizmet alımının taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle şoför ve firmaya 2 bin 900 TL para cezası kesti.

DAVA AÇACAKLAR

Şanlıurfa’da yaklaşık 2 saat boyunca bekleyen ve mağdur olan yolculara, polisin firma yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Gaziantep’ten başka bir otobüs geleceği bildirildi. Bunun üzerine diğer otobüs Şanlıurfa’dan ayrıldı. 40 yolcunun hayatı tek şoförle bağlı olduğunu ifade eden yolcular ise seyahat firmasına ayrıca dava açacaklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 00:45
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. İzmir
  4. Gaziantep
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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