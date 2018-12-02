Yolcu teknesi battı! Çok sayıda ölü var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Niger Nehri'nde 21 yolcusu bulunan teknenin batması sonucu çoğu çocuk olmak üzere 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Arama çalışmaları sonucu 2 çocuğun kurtarıldığı kaydedildi.

Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdı

Öte yandan Kwara polis sözcüsü Ajayi Okasanmi, teknenin, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için battığını belirtti.



Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.