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Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasında hile skandalı

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Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasında hile skandalı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki taklit ve tağşiş denetimlerinde, piyasada oldukça bilinen bir markanın yoğurduna "hileli" damgası vurdu. İşte o marka...

#1
Foto - Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasında hile skandalı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son taklit ve tağşiş listesine takılan ünlü süt firmasının yarım yağlı yoğurdunda usulsüzlük tespit edildi. Markanın yoğurdunda yağ oranının mevzuata aykırı şekilde düşürüldüğü ortaya çıktı.

#2
Foto - Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasında hile skandalı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki taklit-tağşiş ile usulsüzlüklerin önüne geçmek adına yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Bakanlığın yayımladığı son ifşa listesinde, süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren büyük bir firmanın yoğurt ürününde uygunsuzluk tespit edildiği duyuruldu.

#3
Foto - Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasında hile skandalı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyu duyurusuna göre, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde üretim gerçekleştiren Tezcanlar Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi listeye girdi. Firmanın piyasaya sürdüğü ve market raflarında yer alan "Arslan" markalı "Arslan Homojenize Yarım Yağlı Yoğurt 500 Gram" isimli üründe mevzuata aykırı işlem yapıldığı analizlerle ortaya çıktı.

#4
Foto - Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasında hile skandalı

"Yarım Yağlı" ibaresiyle tüketicilere sunulan yoğurdun yasal olarak içermesi gereken minimum yağ oranının altında kaldığı belirlendi. Tekirdağ/Ergene lokasyonunda üretilen yoğurdun 309.1 parti/seri numaralı paketlerinde bu hile tespit edildi.

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