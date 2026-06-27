Ciltte bu belirtiye dikkat: Karaciğerde soruna işaret edebilir!

ERGENLİK SİVİLCESİ Mİ, KARACİĞER SİNYALİ Mİ? NASIL AYIRT EDİLİR? Her sivilce elbette karaciğer hastalığı demek değildir. Ancak aşağıdaki belirtiler yön göstericidir: Haritalandırma (Yüz Bölgesi): Geleneksel yüz haritalandırma (face-mapping) yöntemine göre, özellikle iki kaşın tam ortası ve şakaklar, doğrudan karaciğer ve safra kesesi sağlığıyla ilişkilendirilir. Bu bölgede sürekli tekrarlayan sivilceler karaciğerin yorulduğunun net bir işaretidir. Sivilcenin Yapısı: Ergenlik sivilceleri genellikle siyah nokta ve küçük püstüller şeklinde yüzeydeyken, karaciğer kaynaklı sivilceler daha derinde, dokunulduğunda acı veren, kistik ve büyük bezeler şeklindedir. Yaş Faktörü: Ergenlik dönemi çoktan kapandığı halde, 25-30 yaşından sonra aniden başlayan veya kronikleşen sivilce problemleri hormonal dengesizliklere ve buna bağlı olarak karaciğer işlevlerine işaret eder.