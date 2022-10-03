Yolcu seçen taksicilere ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Fatih Aksaray’da taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan taksi şoförlerinin gerekli evrak ve belgeleri bulundurup bulundurmadığı kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığına, yolcu seçip seçmediğine ve taksimetreye yönelik kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, yolcu seçen 3 taksiciye ise bin 823 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan, yolcu seçtikleri tespit edilen taksicilerin araçları 10 gün trafikten men edildi.

Cezai işlem uygulanan Şoför Abdurrahim Kara, “Hiçbir şey demedim. Eminönü’ne gideceğim dedi. Ben de karşıya geç dedim. Bana ceza yazdı, arabayı bağladı. Başka hiçbir şey yok. Saat 2, ben 3’te arabayı teslim edeceğim” dedi.

Diğer Şoför Fahrettin Bakış, “Ben de bilmiyordum ne yazacağını? Bir arkadaşa sordum, ’200 lira yazar’ dedi. Baktım, polis geldi, hemen beni çevirdi” şeklinde konuştu.

Denetimde ceza kesilmesine tepki gösteren Şoför Salim Gençal, “Mecbur pazarlık yapacak. Ama bizim taksicilerde iş yok. Çekin taksileri İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanına, çalıştırmayın. Biz çalışmıyoruz, siz de çalışmayın. Oradan yolcu alıyorsun yasak, buradan alıyorsun yasak. Nerede duralım biz?” ifadelerini kullandı.