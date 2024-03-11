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Yerel Yolcu otobüsüyle uyuşturucu götürürken yakalandı
Yerel

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu götürürken yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 18:52:00 -
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu götürürken yakalandı

Muğla'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde götürürken Samsun polisinin takibi sonucu yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla'dan yolcu otobüsüyle Samsun’a uyuşturucu madde getiren E.G.'yi takibe aldı.

Yolcu otobüsünden inerken yakalanan E.G.'nin üzerinde yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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