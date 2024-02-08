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Yerel Yolcu otobüsünden kuş fışkırdı!
Yerel

Yolcu otobüsünden kuş fışkırdı!

Yeniakit Publisher
2024-02-08 15:29:00 -
Yolcu otobüsünden kuş fışkırdı!

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İstanbul'dan Bulgaristan'a giden bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada, 589 kimliksiz kuş ele geçirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İstanbul'dan Bulgaristan'a giden bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada, 589 kimliksiz kuş ele geçirdi.

Edirne kent girişinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 4 kafes içerisinde 589 kimliksiz Hint bülbülü, kanarya, ebabil, bahçe kiraz ve saka türlerinden kuş ele geçirildi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından otobüs sürücüsüne 4 milyon 342 bin 553 lira idari para cezası kesildi. (İLKHA)

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