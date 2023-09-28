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Yerel Yolcu otobüsü ve tır çarpıştı
Yerel

Yolcu otobüsü ve tır çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 02:37:00 -
Yolcu otobüsü ve tır çarpıştı

Afyonkarahisar'da yağmurun etkisiyle kayan ve içerisinde 25 yolcunun bulunduğu otobüse arkadan gelen tır çarptı.

Kaza Sandıklı ilçesi başağaç rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K., idaresindeki 26 ND 010 plakalı otobüs rampadan aşağı inerken yağışın da etkisiyle bir anda kaydı. Bu sırada otobüse arkadan gelen H.L., idaresindeki plakalı 68 DF 540 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü H.L., otobüs muavini H.T., otobüste yolcu olarak bulunan S.A. ve F.Ç., yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası kara yolunun bir yönü yaklaşık olarak 20 dakika ulaşıma kapandı. Kazaya karışan otobüsün Eskişehir'den, Antalya'ya gittiği belirtildi. Büyük paniğin yaşandığı kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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