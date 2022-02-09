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Yerel Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 10:34:00 -
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! Ölü ve yaralılar var

İzmir-Batman seferini yapan A.O. idaresindeki Star Batman firmasına ait 34 FS 1019 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde H.S'nin kullandığı 34 DDE 673 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri, tırdaki M.H.S'nin hayatını kaybettiğini, yolcu otobüsündeki 13 kişinin de yaralandığını belirledi.
Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

Mustafa

Benim yiğenim marmara ilahiyatta okudu adam din terürüstü oldu herşeye abuk subuk fetva veriyor okuttuğu öğrencilerin geleceğinden süpheliyim
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