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Yerel Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Yerel

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Bursa'da, yolcu taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 16:20:00 -
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Vehbi Ö. idaresindeki minibüs, Bursa çevre yolu Ankara istikameti Demirtaş viyadüğü yakınlarında Nazlı Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle minibüs devrildi, otomobilde yangın çıktı. Aracın ön kısmındaki alevler diğer sürücüler tarafından yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü.

Yaralanan sürücüler ile minibüsteki 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bursa çevre yolu Ankara istikametinde bir süre ulaşım aksadı.

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