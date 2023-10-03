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Dünya Yolcu otobüsü devrildi! 9 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Yolcu otobüsü devrildi! 9 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-03 11:36:00 -
Yolcu otobüsü devrildi! 9 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

 

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Ribeirao Preto kasabasına giden otobüs kara yolunda devrildi. Kazada 9 yolcu hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yetkililer, otobüsün yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığını belirtti.

 

 

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