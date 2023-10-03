Yolcu otobüsü devrildi! 9 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Ribeirao Preto kasabasına giden otobüs kara yolunda devrildi. Kazada 9 yolcu hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
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Yetkililer, otobüsün yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığını belirtti.