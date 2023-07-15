Yolcu olarak bindiği otobüste 54,88 gram uyuşturucu ile yakalandı
Bolu’da narkotik polislerinin yolcu otobüslerine yönelik yaptığı uygulamada bir kişinin üzerinde 54,88 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Uygulama noktasında denetim gerçekleştiren ekipler, durdukları yolcu otobüsünde bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada, 2 parça halinde toplam ağırlığı 54,88 gram sentetik kannabinoid (bonzai) bulundu. Gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.