  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Turgay Yerlikaya'dan Erhan Usta'ya HDP kapağı!

Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin (k.s.) sözleri üzerinden hedefe konulan İhsan Şenocak Hoca, linç kampanyasına böyle cevap verdi!

Bakan Varank, Togg'a gençleri alıp sürdü

Rusya ve Çin arasında kritik temas

Altın almak için bekleyenler, yatırımı olanlar! Altında tahminler değişti: Yeni altın tahmini! İlk kez açıkladılar | İşte güncel altın fiyatları

Bu utanç Karamollaoğlu'na yeter! Canan Kaftancıoğlu'nun övgüsüne mazhar oldu

14 yaşındaki kızın feci ölümü! 'İntihar mı cinayet mi kaza mı?' sorusu araştırılıyor

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'liste' tepkisi! 'Sandıktan korkuyorlar'

Bakan Soylu Türkiye’de bir ilkin gerçekleştiğini açıkladı

Ayşe Böhürler: Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal etmiyorum
Yaşam Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı! Halk otobüsü tarlaya böyle uçtu
Yaşam

Yolcu dolu otobüsün şoförü uyuyakaldı! Halk otobüsü tarlaya böyle uçtu

Yeniakit Publisher
2023-04-17 11:22:00 -

Yolcu otobüsü şoförü uyuya kaldı. Şoför gözünü tarlada açtı, yolcular ölümden döndü.

Bursa'da yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförü direksiyon başında uyuyakalınca tarlaya uçtu. Yolcuların ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken, otobüs şoförünün uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu. Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi. Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu. Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Büyük şans eseri kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı. Hafif yaralılar ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

2 yıl önce cenaze töreni yapıldı! Herkesin ölü bildiği kişi böyle ortaya çıktı
2 yıl önce cenaze töreni yapıldı! Herkesin ölü bildiği kişi böyle ortaya çıktı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 yıl önce cenaze töreni yapıldı! Herkesin ölü bildiği kişi böyle ortaya çıktı

Bayramda bu hatayı yapıp karaciğerinizi kirletmeyin! Ramazan ayında pırıl pırıl oldu
Bayramda bu hatayı yapıp karaciğerinizi kirletmeyin! Ramazan ayında pırıl pırıl oldu

Sağlık

Bayramda bu hatayı yapıp karaciğerinizi kirletmeyin! Ramazan ayında pırıl pırıl oldu

Akdamar Adası’na bahar geldi
Akdamar Adası’na bahar geldi

Yaşam

Akdamar Adası’na bahar geldi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23